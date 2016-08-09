Стоимость рытья колодцев под ключ в Рязанской области и РЯзани

Стоимость рытья колодца из железобетонных колец в Рязанской области формируется из множества факторов, среди которых: тип почвы на участке, глубина шахты, тип и количество колец, дополнительные услуги (создание донного фильтра, скрепление колец металлическими скобами и т.д.). Мы рекомендуем уточнить стоимость копки у наших специалистов по телефону. Они более подробно расскажут, как формируется цена на колодец под ключ в Рязани и отчего она зависит. Вы сможете задать им любые интересующие вас вопросы и получить профессиональный развернутый ответ.

ЧИСЛО КОЛЕЦ СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, руб. СТОИМОТЬ РАБОТЫ, руб. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб. 1 2000 3000 5000 2 4000 6000 10000 3 6000 9000 15000 4 8000 12000 20000 5 10000 15000 25000 6 12000 18000 30000 7 14000 21000 35000 8 16000 24000 40000 9 18000 27000 45000 10 20000 30000 50000 11 22000 33500 55500 12 24000 37000 61000 13 26000 40500 66500 14 28000 44000 72000 15 30000 47500 77500 16 32000 51500 83500 17 34000 55500 89500 18 36000 59500 95500 19 38000 63500 101500 20 40000 67500 107500 21 42000 72000 114000 22 44000 76500 120500 23 46000 81000 127000 24 48000 85500 133500 25 50000 90000 140000

*Цены указаны для простого типа грунта

ВЛИЯНИЕ ТИПА ГРУНТА НА СТОИМОСТЬ КОПКИ КОЛОДЦА

Преобладание на участке, выделенном под обустройство источника воды, глинистого грунта предполагает расчет выполнения работ по стандартной цене. На каменистых грунтах, плывунах и песчаниках, итоговая стоимость осуществляемой копки рассчитывается индивидуально, что обусловлено повышенной сложностью рытья и необходимостью привлекать спецтехнику. В число значимых параметров относится наличие грунтовых вод, высокий уровень залегания которых существенно увеличивает стоимость копки колодца.