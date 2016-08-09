Копка колодцев компанией “Правильный Колодец”
Сотрудничество с профессионалами компании базируется на целом ряде правил работы:
- Оформление заявки и выезд полностью укомплектованной бригады специалистов на объект.
- Выполнение мероприятий по поиску на участке воды хорошо зарекомендовавшими себя способами, представленными рамками, лозой и маятниками с целью определения оптимального места для рытья питьевого источника.
- Доставка предварительно рассчитанных строительных материалов и их последующая оплата.
Заказ пяти железобетонных колец и более предполагает их бесплатную доставку, а минимальная партия составляет четыре кольца. Для уточнения информации просьба проконсультироваться со специалистами компании по указанному номеру телефона.
Кольца для строительства питьевых колодцев в Рязанской области и Рязани
Чтобы построить колодец под ключ в Рязани, специалисты используют высококачественные железобетонные кольца собственного производства. Такие кольца полностью соответствуют общепринятым стандартам и техническому регламенту. Бетонные кольца производятся специально для колодцев, поэтому их можно безопасно применять в гидротехнических сооружениях не опасаясь за качество воды. Каждое кольцо проходит тщательный отбор, поэтому мы отвечаем за их качество.
Стоимость рытья колодцев под ключ в Рязанской области и РЯзани
Стоимость рытья колодца из железобетонных колец в Рязанской области формируется из множества факторов, среди которых: тип почвы на участке, глубина шахты, тип и количество колец, дополнительные услуги (создание донного фильтра, скрепление колец металлическими скобами и т.д.). Мы рекомендуем уточнить стоимость копки у наших специалистов по телефону. Они более подробно расскажут, как формируется цена на колодец под ключ в Рязани и отчего она зависит. Вы сможете задать им любые интересующие вас вопросы и получить профессиональный развернутый ответ.
|ЧИСЛО КОЛЕЦ
|СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, руб.
|СТОИМОТЬ РАБОТЫ, руб.
|ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
|1
|2000
|3000
|5000
|2
|4000
|6000
|10000
|3
|6000
|9000
|15000
|4
|8000
|12000
|20000
|5
|10000
|15000
|25000
|6
|12000
|18000
|30000
|7
|14000
|21000
|35000
|8
|16000
|24000
|40000
|9
|18000
|27000
|45000
|10
|20000
|30000
|50000
|11
|22000
|33500
|55500
|12
|24000
|37000
|61000
|13
|26000
|40500
|66500
|14
|28000
|44000
|72000
|15
|30000
|47500
|77500
|16
|32000
|51500
|83500
|17
|34000
|55500
|89500
|18
|36000
|59500
|95500
|19
|38000
|63500
|101500
|20
|40000
|67500
|107500
|21
|42000
|72000
|114000
|22
|44000
|76500
|120500
|23
|46000
|81000
|127000
|24
|48000
|85500
|133500
|25
|50000
|90000
|140000
*Цены указаны для простого типа грунта
ВЛИЯНИЕ ТИПА ГРУНТА НА СТОИМОСТЬ КОПКИ КОЛОДЦА
Преобладание на участке, выделенном под обустройство источника воды, глинистого грунта предполагает расчет выполнения работ по стандартной цене. На каменистых грунтах, плывунах и песчаниках, итоговая стоимость осуществляемой копки рассчитывается индивидуально, что обусловлено повышенной сложностью рытья и необходимостью привлекать спецтехнику. В число значимых параметров относится наличие грунтовых вод, высокий уровень залегания которых существенно увеличивает стоимость копки колодца.
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Необходимость скрепления колец металлическими скобами
Во время зимы сильные морозы оказывают влияние на бетонные кольца, которые могут сместиться по весне. Чтобы предотвратить это смещение, необходимо использовать металлические скобы, которые надежно зафиксируют кольца и не позволят им смещаться. Специалисты нашей компании “Правильный Колодец” рекомендуют скрепить первые 3 кольца. Это защитит колодезную шахту, вода в которой всегда будет чистой.
Установка донного фильтра
При выборе подходящего донного фильтра необходимо учесть тип грунта на дне колодезной шахты. Если грунт будет глинистым, то используется обычный гравий, а при плывуне — деревянный щит.
После того как копка колодца будет завершена, то подбирается подходящий донный фильтр. Делается это индивидуально для каждого гидротехнического сооружения. Заранее сложно ответить на вопрос, какой донный фильтр необходим, поэтому его стоимость будет озвучена во время работ. Также вы должны понимать, что чем проще мастерам будет осуществлять рытье колодца, тем дешевле он будет.
лучшее время для копки колодца
Мы готовы выкопать колодец в Рязани независимо от сезона. Самое главное — отсутствие большого количества осадков во время работ. Конечно, наиболее оптимальным временем считается лето или зима, но мы готовы выкопать колодец тогда, когда вам необходимо. Наиболее неблагоприятное время для копки — ранняя весна, когда обильно тает снег, который будет мешать проведению работ.
Мы предлагаем вам колодцы под ключ в Рязани и Рязанской области, которые гарантировано будут снабжать вас чистой и вкусной водой независимо от времени года. Установленный колодец под ключ от наших специалистов — это гарантия высокого качества, надежности и долговечности.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
При обустройстве колодца мы придерживаемся следующих правил:
- Рытье колодцев лучше всего выполнять как можно дальше от септиков и других источников загрязнения, иначе это отразится на качестве воды.
- Наиболее оптимальное место для колодца — самая высокая точка на участке. Это позволит дождевой и талой воде не проникать в колодезную шахту.
- Располагать колодец лучше недалеко от дома или бани — так будет гораздо дешевле. Минимальное расстояние от построек должно быть не менее 3 метров, иначе вода может повредить фундамент.
Выкопанный на участке колодец должен гармонично вписываться в общий дизайн и не мешать в повседневных бытовых делах. Кроме этого, не стоит копать колодец недалеко от старого, иначе уровень воды будет нестабильным.
Мы рекомендуем вам поговорить с соседями. Если у них имеется колодец, то они скажут вам его глубину, какого качества вода, сколько нужно колец и т.д. На основе этой информации вы определите, какой глубины должен быть ваш колодец. Это поможет рассчитать его приблизительную стоимость.
Наши специалисты уверены, что вода есть повсюду, вопрос лишь в том, на какой она глубине. В некоторых ситуациях можно выкопать колодец 20 метров глубины и не найти воду, а стоит копнуть рядом и вода тут же появится. Именно поэтому копка колодцев должна выполняться профессионалами, которые соберут всю необходимую информацию и грамотно выполнят свою работу.
В большинстве случаев для поиска воды используется метод биолокации. Для этого применяют стальные рамки, лозы, маятники и другие средства. Все это позволяет максимально быстро найти воду на участке. Практика показывает, что данные способы являются наиболее эффективными и действенными для поиска воды.
Отзывы клиентов
Спасибо вам огромное – очень качественно выполненная копка колодца. Ребята из этой компании просто молодцы. Трудяги самые настоящие, работают практически без отдыха и перекуров.
07.10.2021
Недавно заказал копку колодца. Доверился именно этой компании. Сначала сам показал монтажнику, где хочу разместить колодцы. Однако он приехал к нам на участок и подробно объяснил, что колодцы в этих местах копать не нужно, а лучше расположить их, как можно дальше от туалетов. Тогда я полностью доверился экспертности мастера, и не зря, работа была выполнена быстро и качественно!
30.09.2021
Хочу выразить огромную благородность специалистам из компании, которые помогли в организации колодца на моем загородном участке. Быстро приехали, составили смету, бесплатно проконсультировали. Сразу видно, что профессионалы. Если вам требуется колодец, то смело обращайтесь в эту компанию, не пожалеете.
22.09.2021
Копка колодца мне потребовалась практически сразу после покупки дачи – отдыхать полноценно летом без воды просто невозможно. По объявлению нанимать рабочих мне не хотелось, потому что уже был печальный опыт такого сотрудничества. Остановила свой выбор на этой компании, и не пожалела, сделали всё быстро и качественно, совсем недорого.
20.07.2021
Требовалось быстро выкопать колодец. Мастера из “Правильный Колодец” справилась с задачей на 10 из 10. Работали быстро и добросовестно, без халтуры. Очень приятно, что стоимость работ была неизменной в процессе копки и обустройства колодца. Также радует, что мой участок не сильно пострадал. Я понимаю, что такая работа является очень сложной, но специалисты справились идеально. Спасибо.
18.09.2020
Профессиональная копка колодцев в Рязани и в Рязанской области
Специалисты компании “Правильный Колодец” строго соблюдают технологию копки колодца, его монтажа и подключения. Это позволяет построить колодец под ключ, который будет радовать вас многие годы.
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